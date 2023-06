Le radiazioni elettromagnetiche emesse da tutti gli smartphone in commercio possono causare malattie nell’uomo, è la stessa OMS a lanciare l’allarme, inserendole tra gli elementi possibili cancerogeni, e proprio per questo motivo è assolutamente necessario prestarne la massima attenzione.

Da tempo i produttori, e di conseguenza le Autorità mondiali, osservano la situazione con un occhio di riguardo. La stessa Unione Europea ha deciso di imporre un limite massimo al quantitativo di radiazioni emesse dagli smartphone che possono entrare sul mercato; il valore limite di 2 W/kg è legato al SAR, il tasso di assorbimento specifico, ovvero il quantitativo di radiazioni che, per unità di chilogrammo, il nostro corpo andrebbe ad assorbire.

Sul canale Telegram di TecnoAndroid potete trovare offerte Amazon e grandi sconti esclusivi, premete qui per entrare subito.

Radiazioni elettromagnetiche, gli smartphone da evitare

La classifica è stata stilata dal sito internet Statista, da sempre all’avanguardia nel settore, pronto a pubblicare un elenco aggiornato a Giugno 2023, dei modelli dal SAR più alto.

In cima alla lista troviamo lo Xiaomi Mi A1, un dispositivo in commercio da ormai qualche anno, capace di raggiungere la quota limite di 1.75 W/Kg, seguito al secondo posto dallo OnePlus 5T ed i suoi 1.68W/kg, per finire con lo Xiaomi Mi Max 3, fermo a 1.58W/kg.

Tutti smartphone, come potete voi stessi notare, decisamente datati, un forte segnale della grande attenzione posta in essere dai produttori, i quali starebbero facendo di tutto pur di riuscire a ridurre al massimo le emissioni dei nuovi modelli in commercio (anche grazie alle più recenti tecnologie).