Il Raspberry Pi, lanciato nel 2012, ha rivoluzionato il mondo dei mini PC, offrendo agli appassionati di tecnologia un dispositivo altamente personalizzabile e a basso costo. Nonostante l’aumento dei prezzi durante la pandemia, questo rimane un’opzione molto più economica rispetto ad altri mini computer come i Mac Mini o i Chromebox, pur avendo dimensioni notevolmente inferiori.

Raspberry Pi: perché preferirlo ad altri?

Uno dei principali vantaggi del Raspberry Pi è la sua personalizzabilità. Questo dispositivo può essere facilmente modificato con una varietà di cover disponibili online o stampate in 3D. Inoltre, il Raspberry Pi è estremamente efficiente dal punto di vista energetico. Ad esempio, un Raspberry Pi 4 consuma al massimo 6,5W, molto meno rispetto a un PC tradizionale, che consuma tipicamente tra 100 e 150W. Questo rende il Raspberry Pi una scelta ecologica per molti progetti di tecnologia.

Un altro vantaggio è la possibilità di gestirlo interamente da un altro PC, anche da remoto. Questa funzionalità, nota come “headless“, permette di utilizzare il dispositivoi in una finestra sul desktop di un altro computer. Inoltre, il Raspberry Pi supporta GPIO, che permette di utilizzare le porte sia come ingresso che come uscita, rendendo il dispositivo estremamente versatile per una varietà di progetti.

La comunità Raspberry Pi è una delle più attive nel mondo della tecnologia. Gli utenti possono facilmente trovare informazioni e supporto da altri membri della comunità, rendendo il pc un’opzione ancora più attraente per gli appassionati di tecnologia. Non a caso, si tratta di un dispositivo potente e versatile che offre un’ampia gamma di possibilità per gli appassionati di tecnologia.