Maserati, David Beckham lancia la nuova collezione esclusiva di auto

David Beckham, noto per la sua carriera nel calcio e per il suo stile inconfondibile, ha collaborato con Maserati per creare la prima Fuoriserie Essentials, una collezione esclusiva di auto. Questa collaborazione ha portato alla realizzazione di due configurazioni distinte per la super sportiva MC20 e il SUV Grecale.

Maserati: le due nuove configurazioni

La prima configurazione si ispira alla lussuosa Ghibli coupé del 1967, con una livrea esterna in blu Night Interaction e interni in pelle di un marrone chiaro. La seconda configurazione, invece, richiama la Quattroporte Royale del 1986, prodotta in soli 51 esemplari, con una vernice esterna Verde Royale e interni in pelle di un marrone caldo. Entrambe includono una placca metallizzata esclusiva sul tunnel centrale.

Il programma di personalizzazione di Maserati, Fuoriserie, è stato creato per offrire ai clienti esperienze su misura, permettendo loro di esprimere la propria personalità e passioni attraverso la creazione di una Maserati unica. Questo programma offre una vasta gamma di personalizzazioni, ispirate sia alla storica eredità racing di Maserati che all’amore per la tecnologia e i materiali innovativi. Entrambe le configurazioni Fuoriserie DB Essentials sono disponibili su richiesta sia per la MC20 che per il Grecale. Questa collezione di auto personalizzate, ideata da Beckham, mira a ispirare gli appassionati di auto e a permettere loro di esprimere la propria visione personalizzata dell’auto sportiva italiana per eccellenza.

Come è possibile leggere sulla nota ufficiale Maserati, “L’icona di stile e global ambassador del Tridente è il primo a ideare una collezione di vetture Fuoriserie personalizzate, con l’obiettivo di ispirare gli amanti delle quattro ruote e lasciarli esprimere la propria visione personalizzata dell’auto sportiva italiana per eccellenza”