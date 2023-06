Prezzi sempre più convenienti da Lidl con una campagna promozionale che vuole segnare un nuovo punto di partenza per i tantissimi consumatori che oggi si ritrovano a voler acquistare la tecnologia presso uno dei discount più amati di sempre.

Il risparmio è assolutamente degno di nota, grazie a sconti precisi ed affidabili, con la possibilità comunque di accedere a prodotti di altissima qualità, pronti a garantire una spesa sempre più bassa, senza andare a tutti gli effetti ad intaccare la qualità generale.

Lidl, arrivano i nuovi sconti della settimana

La nuova settimana in casa Lidl porta con sè sconti decisamente interessanti per gli utenti che sono alla ricerca di prodotti per il fai-da-te, ecco arrivare infatti la smerigliatrice a mandrino oscillante a 179 euro, la smerigliatrice orbitale a delta a 24,99 ero, oppure una buona sega ad immersione con binario di guida, il cui prezzo è di 99 euro.

Sempre restando nello stesso settore, sottolineiamo la presenza dell’avvitatore ricaricabile con impugnatura girevole a 14,99 euro, il trapano a percussione in vendita a 29 euro, ma anche una troncatrice circolare disponibile a 59 euro. Le occasioni racchiuse nel volantino di casa Lidl sono davvero tantissime, e spaziano anche verso altri ambiti, troviamo la lampada da lavoro ricaricabile a 11,99 euro, la torcia LED multifunzione a 4,99 euro, oppure l’avvitatore a percussione ricaricabile, il cui prezzo di 79 euro.

Non potendovi riassumere tutti gli sconti in un unico articolo, non ci resta che rimandarvi alla visione delle pagine che trovate qui sotto.