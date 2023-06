Ikea, il trucco per risparmiare spazio nei cassetti

Valentina Vignali, influencer e appassionata di organizzazione domestica, ha condiviso un metodo Ikea semplice ed economico per mantenere in ordine i cassetti del bagno. Oltre ad essere una celebrità dei social media con 2,6 milioni di follower su Instagram, Vignali è anche una giocatrice di basket di successo e una modella.

Ikea: i trucchi per un bagno super disordinato

Nel suo recente video, Vignali ha rivelato il suo segreto per mantenere tutto organizzato nel bagno: utilizzare gli organizer di Ikea. Questi semplici contenitori, disponibili in legno o in altri materiali, possono essere posizionati nei cassetti per creare diverse zone dedicate a specifici prodotti o accessori.

Ad esempio, un cassetto potrebbe contenere sieri di bellezza, struccanti, spugnette per la cura della pelle e trattamenti per il corpo. Un altro cassetto, suddiviso con i contenitori Ikea, potrebbe ospitare fasce per capelli, fermagli, cotton fioc, assorbenti e spazzolini. Un ulteriore cassetto potrebbe essere dedicato alla cura dei capelli, con shampoo, balsamo e maschere, mentre un altro ancora potrebbe contenere trattamenti meno frequenti, come fanghi, peeling e maschere per il viso.

Questo metodo di organizzazione, secondo Vignali, rende molto più facile mantenere l’ordine nel bagno, una stanza che spesso diventa luogo di caos a causa della grande quantità di prodotti che vi vengono riposti. Con l’aiuto degli organizer di Ikea però, è possibile creare un sistema di organizzazione preciso e funzionale.

Un altro vantaggio di questo metodo di organizzazione è che può essere facilmente adattato a qualsiasi cassetto o spazio. Non importa quanto sia grande o piccolo il tuo bagno, puoi utilizzare gli organizer di Ikea per creare un sistema di organizzazione che funzioni per te. Ricordate bene, l’organizzazione del bagno non è solo una questione di estetica. Un bagno ben organizzato può aiutare a ridurre lo stress, poiché il disordine che abbiamo nella nostra casa rispecchia perfettamente quello che abbiamo nella testa.