Facebook o Instagram, milioni di profili presto diventeranno a pagamento

Nel corso di quest’estate si rincorrono i rumors e le discussioni legate alle principali piattaforma social. Se da qualche mesi Twitter ha introdotto una serie di nuove funzioni a pagamento con gli account verificati che ora prevedono il corrispettivo di un abbonamento mensile, una simile novità potrebbe essere presto mutuata anche su altre piattaforme come Facebook e Instagram.

Facebook ed Instagram, le spunte blu con un costo per tutti

Come per Twitter, anche per Facebook e Instagram le novità potrebbero riguardare i profili certificati, ovvero le spunte blu. A differenza di quanto accade oggi, presto sui principali social di casa Meta, le spunte blu potrebbero essere a pagamento.

In base a quanto emerso dai rumors delle ultime settimane, in casa Meta si starebbe pensando ad un versamento mensile pari a 11,99 dollari per ricevere la certificazione del profilo. A differenza degli utenti ci sarebbe anche la possibilità di accedere a servizi ulteriori, come un’assistenza prioritaria in caso di anomalie tecniche e un programma di difesa contro i furti di informazioni riservate online.

La scelta di Meta nel puntare sugli account premium a pagamento ricalca proprio la direzione già intrapresa da Twitter che, con l’arrivo di Elon Musk, per prima nel campo dei social ha punto su funzioni a pagamento per i profili.

Allo stato attuale questa novità sarà sperimentata in Australia e Nuova Zelanda, prima di arrivare negli USA ed in Europa. Per attivare un profilo premium e per avere le spunte blu su Instagram così come su Facebook sarà inoltre necessario aver compiuto la maggiore età.