EcoFlow è impazzita: Risparmia Fino al 27% e Trasforma la Tua Estate con Energia Sostenibile

L’arrivo dell’estate porta con sé un bisogno crescente di energia, non solo per noi stessi, ma anche per i nostri dispositivi elettronici che ci accompagnano nelle lunghe giornate di sole. EcoFlow, leader nel settore delle soluzioni di alimentazione portatile e dell’energia rinnovabile, risponde a questa esigenza con i suoi Summer Sale, un evento di vendita che offre sconti fino al 27% su una selezione dei suoi prodotti più popolari.

Dal 16 giugno al 17 luglio, sia sul sito ufficiale di EcoFlow che su Amazon, sarà possibile approfittare di queste offerte esclusive. Tra i prodotti in promozione, spiccano il PowerStream, l’impianto fotovoltaico da balcone intelligente, e i dispositivi smart Wave 2 e Glacier, perfetti per l’estate.

Il PowerStream, abbinato a una power station EcoFlow, consente di immagazzinare l’energia accumulata in eccesso e utilizzarla quando necessario, eliminando gli sprechi. Il kit da 1kWh, adatto sia per appartamenti che per case indipendenti, comprende un Microinverter EcoFlow PowerStream da 800W e una batteria da 1kWh con cavo. Durante i Summer Sale, il kit sarà disponibile a 1.107€.

Wave 2 e Glacier, invece, sono due dispositivi smart che sfruttano la tecnologia a batteria per fornire prestazioni energeticamente efficienti sia in casa che all’aperto. Wave 2 è un condizionatore portatile senza fili che può raffreddare e riscaldare, mentre Glacier è un frigo-congelatore portatile con macchina per il ghiaccio integrata e batteria rimovibile. Durante i Summer Sale, Wave 2 sarà disponibile a 1.799€ e Glacier a 1.199€.

Infine, DELTA Max è una stazione di alimentazione espandibile fino a 6 kWh con batterie supplementari intelligenti, ideale per fornire energia elettrica alla casa in tutte le situazioni di emergenza. Grazie alla tecnologia X-Boost, DELTA Max può gestire dispositivi ad alta potenza, come frigoriferi e asciugatrici, e può essere collegato a un massimo di 2 pannelli solari EcoFlow da 400W. Durante i Summer Sale, il bundle DELTA Max (2000) + 2 pannelli solari da 400W sarà disponibile a 3.297€, con uno sconto del 27%.

Ma i vantaggi non finiscono qui: durante i Summer Sale, i clienti che effettueranno un acquisto sul sito ufficiale EcoFlow riceveranno EcoCredits raddoppiati, che potranno essere utilizzati come buoni per futuri acquisti. Questa è una grande opportunità per risparmiare su prodotti di alta qualità che aiutano a rendere l’estate più confortevole e sostenibile.