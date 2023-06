Disney+ copia questa novità da Netflix e fa infuriare tutti i suoi clienti

Nel corso delle ultime settimane, tante novità hanno interessato il settore delle tv streaming ed in particolare la politica commerciale di Netflix. Con lo stop agli account condivisi, il colosso americano apre una nuova fase della sua storia in Europa e nel mondo. Disney+ è al tempo stesso attenta alle novità commerciali introdotte dalle sue competitors. Se per ora la condivisione degli account è confermata, una novità di Disney+ si ispira proprio a Netflix.

Disney+, avanzano i rumors legati alle pubblicità

Come Netflix, infatti, a breve anche Disney+ proporrà a tutti i suoi utenti l’introduzione delle pubblicità. Questa novità, che in un primo momento sarà legata al solo mercato americano, servirebbe per differenziare l’accesso degli utenti alla galleria di contenuti, tra un film e una serie tv.

Anche Disney+ quindi potrebbe proporre due tipologie di pacchetti per i suoi abbonati. In prima istanza ci dovrebbe essere un pacchetto entry level il cui costo sarà di 7,99 euro e con la presenza di annunci promozionali ad intervallare la visione dei contenuti presenti sulla piattaforma,

Oltre a questo ticket base, ci sarebbe poi un ticket Premium nei listini della piattaforma streaming con un prezzo di 10,99 euro. Il pacchetto, oltre alla condivisione dei contenuti su sei dispositivi, non prevederà pubblicità e garantirà l’accesso a tutti i titoli in piattaforma anche con la tecnologia 4K.

Da sottolineare come, almeno per il momento, questa novità non riguardi ancora l’Europa dove restano confermati gli attuali assetti commerciali. Nel corso dell’anno però potrebbero arrivare novità in tal senso anche nel Vecchio Continente.