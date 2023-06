1Mobile rivoluziona il suo portafoglio tariffario, nuove offerte e date di scadenza

1Mobile ha deciso di consolidare il suo portafoglio di tariffe interrompendo alcune delle sue offerte convenzionali, tra cui minuti, SMS e Giga, nonché la Giga 200 Limited Edition, solo dati. Tutte le altre promozioni sono ancora attive e hanno una nuova data di scadenza.

Le sette offerte precedentemente disponibili nell’area “Per tutti” (cioè quelle disponibili per i nuovi clienti 1Mobile, indipendentemente dal fatto che si tratti di un nuovo numero o della portabilità di uno esistente) sono state ridotte a quattro. Al contrario, sotto la voce “Solo dati” si trovano sia l’unico pacchetto dati dell’operatore (il già citato Giga 200 Limited Edition) sia l’offerta dedicata ai gadget IoT (XConnect). Solo quest’ultimo è ancora accessibile al momento.

1Mobile, alcune offerte sono ancora valide

Le quattro offerte promozionali finalizzate di 1Mobile comprendono quindi i piani Start 2Plus, Power XPlus, Special XPlus e Giga 200 Limited Edition. Mentre nei giorni scorsi era stato indicato che il resto del portafoglio tariffario scadeva il 31 maggio 2023, il sito web dell’operatore indica ora che tutte le offerte rimanenti sono attive fino alla fine di giugno 2023.

La prima categoria riportata sul sito dell’operatore riguarda le offerte attivabili con la sola portabilità (per cui non è possibile richiedere un nuovo numero), in quanto in precedenza veniva offerta solo la Super 80. Questo piano prevede minuti mensili illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, 80 SMS mensili verso tutti i numeri nazionali e 80 GB di dati mobili mensili. I rinnovi costano 6,99 euro al mese dopo il canone mensile iniziale di 5 euro. Tuttavia, l’attivazione non comporta alcun costo.