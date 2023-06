Xiaomi Smart Band 7 Pro disponibile su Amazon

Sulla piattaforma Amazon è disponibile Xiaomi Smart Band 7 Pro ad un prezzo abbastanza interessante. Paliamo della nuova smartband del colosso cinese, lanciata negli ultimi mesi del 2022.

Il dispositivo è disponibile sulla piattaforma, seguendo questo link, al prezzo di 79.99 euro. Ricordiamoci insieme la sua scheda tecnica.

Xiaomi Smart Band 7 Pro su Amazon

Xiaomi Band 7 Pro mette da parte lo storico ed iconico stile “a capsula” in favore di un look più simile a quello di uno smartwatch. Probabilmente il nuovo design resterà appannaggio solo delle versioni Pro mentre i modelli “standard” continueranno con il solito stile.

Monta un display AMOLED da 1.64″ con risoluzione 456 x 280 pixel, un sensore di luce ambientale, la funzione Always-On Display e una densità di pixel di 326 ppi. Abbiamo poi un corpo con impermeabilità fino a 5 ATM, tante watch face tra cui scegliere ed un’impressione generale più premium rispetto al modello base.

Per prima cosa la batteria è un’unità da 235 mAh, con un’autonomia di 12 o 6 giorni, in base all’intensità d’utilizzo. Ovviamente non mancano le solite funzioni per la salute ed il fitness: oltre 117 modalità sportive, il monitoraggio H24 dell’attività cardiaca, il rilevamento SpO2, il controllo del sonno e dei livelli di stress, il tutto con una maggiore accuratezza.