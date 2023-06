Volantino MediaWorld, hai poco tempo per godere delle offerte del weekend

Il “Red Friday” di MediaWorld è tornato, portando con sé una serie di offerte imperdibili su una vasta gamma di prodotti tecnologici. Questa promozione, valida fino al 18 giugno ossia oggi, offre sconti su smartphone, laptop, accessori e grandi elettrodomestici, sia online che nei negozi fisici.

Volantino MediaWorld: l’elenco dei prodotti in promozione

Tra le offerte più interessanti, spiccano il Redmi Note 11 Pro+ a 399€, l’iPhone 14 Pro a 1269€, l’OPPO A96 a 229€ e l’Honor X8a a soli 199€. Secondo voi finisce qui? Ovviamente no! Gli sconti non riguardano solo gli smartphone, ma anche i laptop, con il MacBook Air M2 offerto a 1199€. Non mancano poi le offerte su TV, accessori tech e grandi elettrodomestici, tra cui frigoriferi, forni, lavatrici, macchine per il caffè e friggitrici ad aria.

Il “Red Friday” di MediaWorld rappresenta un’ottima opportunità per acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi. Tuttavia, è importante ricordare che le offerte sono limitate e i prodotti potrebbero esaurirsi rapidamente. Pertanto, se sei interessato a uno di questi prodotti, è consigliabile agire rapidamente per non perdere l’occasione.

Insomma, che tu stia cercando un nuovo smartphone, un laptop, una TV o un elettrodomestico, questa promozione potrebbe avere l’offerta perfetta che cercavi da tempo. Ricorda, però, che le offerte sono limitate, quindi è meglio agire rapidamente per non perdere l’occasione.

A proposito di promozioni e offerte, avete già guardato il volantino di Unieuro? Per questa settimana gli sconti proposti dalle grandi catene di elettrodomestici e tecnologia saranno eccezionali ed indimenticabili, non potete non cogliere l’occasione al volo!