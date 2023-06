TIM sembra essere letteralmente impazzita, in questi giorni ha messo a disposizione una nuova offerta molto speciale, al cui interno si possono trovare innumerevoli contenuti, ad uno dei prezzi più bassi che si siano mai visti prima d’ora sul territorio italiano, sebbene comunque presenti delle limitazioni.

Quest’ultime sono più che altro legate all’attivazione in relazione alla provenienza contrattuale, dovete infatti sapere trattarsi di una promo operator attack, ciò sta a significare che può essere richiesta in via esclusiva da coloro che oggi sono in uscita da un MVNO, o meglio definito operatore telefonico virtuale, con annessa portabilità obbligatoria del numero originario.

TIM, nuovi sconti con i prezzi mai visti prima

Una nuova folle promozione è stata lanciata in questi giorni da TIM, gli utenti si ritrovano a poter accedere ad un bundle assolutamente invidiabile, ad uno dei prezzi più bassi mai visti: soli 6,99 euro al mese, che dovranno tranquillamente essere versati con addebito diretto sul credito residuo.

I contenuti effettivamente fruibili sono comunque molto validi, si parte da illimitati minuti e SMS da utilizzare senza problemi verso un qualsiasi utente, a cui potremo anche aggiungere ben 80 giga di traffico (di base sarebbero 50, ma ne vengono aggiunti gratuitamente 30), con velocità massima raggiungibile pari al 4G a 150Mbps in donwload.

Non sappiamo fino a quando la suddetta promo potrà essere effettivamente richiesta dai consumatori, per questo motivo consigliamo di velocizzare la scelta, in modo da non restarne delusi.