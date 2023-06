Secondo una recente analisi su Google, NBA 2K è il gioco più cercato del 2023

Ormai è diventato un fenomeno ancora più apprezzato di FIFA: finalmente, NBA 2K 23 è diventato il videogioco più popolare in America. I dati analizzati che hanno portato alla scoperta sono stati ufficialmente concessi da OHgamblers.

Nello specifico, le ricerche di Google le parole chiave associate ai giochi di NBA hanno rivelato che il titolo di 2K è diventato il gioco più cercato tutti gli Stati Uniti negli ultimi 12 mesi. Un traguardo irragiungibile fino a pochi anni fa, considerando la concorrenza che si trova a dover affrontare con FIFA.

Ma se volessimo guardare al passato, bisogna ammettere che la casa di sviluppo non è nuova del settore. Se NBA è diventato uno dei migliori giochi di basket è dovuto anche dal fatto che la prima versione è stata creata nel 1999.

Come è cambiato nel tempo

In 24 anni, il gioco si è evoluto a dismisura, migliorando ogni volta sia l’ambiente grafico che la complessità generale del gameplay.

Per chi ci gioca da molto tempo, saprà sicuramente quanto sia cambiato il tiro e la difesa di transizione, oltre che all’intelligenza A.I. e le animazioni. Inoltre, rispetto alle prime versioni tutti i giocatori ora hanno una barra di resistenza, una features che consente a tutte le squadre di essere più equilibrate.

Ma non è tutto, perchè negli anni NBA ha rivoluzionato non solo il gameplay, ma anche le modalità di gioco. L’ultimo capitolo ha aggiunto diverse modalità che ti faranno ritornare in mente iconici momenti del passato. La modalità myNBA per esempio consente di assumere giocatori durante epoche diverse, il che significa che puoi rivivere diversi scontri storici o decidere se ingaggiare atleti come Michael Jordan in squadre diverse da come è avvenuto nella realtà.