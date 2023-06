Samsung Galaxy Tab S9, la famiglia si mostra in foto per la prima volta

Samsung si sta preparando per il debutto della famiglia Galaxy Tab S9. La nuova serie di tablet tip di gamma sarà composta da tre dispositivi diversi: Tab S9, Tab S9+ e Tab S9 Ultra.

In attesa di scoprire la scheda tecnica ufficiale e la data di lancio ufficiale, i leaker hanno svelato alcuni dettagli sui tre device. In particolare, è trapelato un render che ritrae i tre tablet in una immagine promozionale di Samsung.

Grazie a questa fotografia è possibile scoprire alcune delle principali feature della famiglia Galaxy Tab S9. In particolare, Samsung sembra intenzionata a garantire, ancora una volta, il supporto alla S-Pen. Sarà quindi possibile utilizzare la stylus per prendere appunti, disegnare e utilizzare il tablet in maniera più versatile.

Samsung è pronta a lanciare la famiglia Galaxy Tab S9, infatti sono emersi i primi poster promozionali dedicati ai tablet top di gamma

Inoltre, il poster riporta anche degli schizzi d’acqua, lasciando intendere che i nuovi Galaxy Tab S9 potranno contare su una certificazione IP67 o superiore. Stando a quanto emerso fino ad ora, le numerose certificazioni ricevute indicano che il debutto dei tablet è ormai imminente.

I tre flagship Samsung sono apparsi sui database della certificazione TDRA e della certificazione TUV Rheinland. Un passaggio sulla piattaforma Geekbench ha permesso di svelare che il SoC scelto da produttore coreano sarà il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

La possibile data di debutto è prevista durante il prossimo Samsung Galaxy Unpacked previsto per luglio. Durante questo evento, l’azienda solleverà il sipario anche sui nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5. Non resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire maggiori dettagli in merito.