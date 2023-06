Le offerte WindTre per i clienti che effettuano la portabilità del numero sono disponibili a un prezzo imbattibile. In base al gestore di provenienza, WindTre personalizza costo di rinnovo e quantità di Giga prevista da ogni tariffa, riservando le opzioni migliori a tutti i nuovi clienti provenienti da Iliad e MVNO.

Offerte WindTre con portabilità da Iliad e MVNO: scopriamo insieme tutte le opzioni disponibili!

I clienti Iliad e MVNO che trasferiscono il numero a WindTre anche questo mese possono ottenere le migliori offerte. Sarà sufficiente acquistare una nuova SIM online, senza andare incontro ad alcuna spesa iniziale, per poter procedere con l’attivazione di una delle quattro offerte WindTre GO.

La più economica è la WindTre GO 50 Star + Digital, che prevede una spesa di soli 7,99 euro al mese. La tariffa permette di saldare il costo di rinnovo tramite credito residuo e consente di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati per la navigazione

Sempre al costo di 7,99 euro al mese, i nuovi clienti possono ottenere la WindTre GO 101 Star + Digital con Easy Pay, il cui costo di rinnovo dovrà essere affrontato tramite carta di credito, conto corrente o carta conto. Rispetto all’opzione già menzionata, i clienti possono usufruire di una quantità decisamente più alta di Giga di traffico dati. Infatti, ogni mese sarà possibile ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

101 GB di traffico dati per la navigazione

Andando incontro a un costo di rinnovo di 8,99 euro al mese, WindTre propone la sua GO 150 Flash + Digital con Easy Pay. Anche in questo caso sarà necessario sostenere il costo mensile tramite carta di credito, conto corrente o carta conto per poter ottenere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

150 GB di traffico dati per la navigazione

I clienti che intendono sostenere il costo di rinnovo tramite credito residuo senza rinunciare alla possibilità di ricevere tanti Giga di traffico dati possono optare per la WindTre GO 100 Special + Digital, che prevede una spesa di 9,99 euro al mese e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione

Le offerte sono rivolte esclusivamente ai clienti che procedono con il trasferimento del numero a WindTre. Ecco, dunque, la lista di operatori dai quali è possibile effettuare la portabilità per attivare le WindTre GO:

Iliad, Fastweb, Poste Mobile, BT Enia, BT Italia, DailyTelecom, CoopVoce, DIGI Mobil, DIGITEL, Enegan, ERG Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Mundio, Nextus, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Ringo, 1Mobile, Rabona New, Spusu, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.