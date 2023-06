Nuovi 6 giochi gratuiti in arrivo sul Game Pass di XBOX alla fine di giugno

Sono in arrivo altri sei giochi gratuiti sul Game Pass di Xbox alla fine di giugno. Ma bisogna fare attenzione, perchè nonostante siano previste nuove aggiunte al catalogo, alcuni titoli ci lasceranno.

Nello specifico, stiamo parlando di OMORI, Olija, Road 96, Empire of Sin, Matchpoint – Tennis Championships e DJMAX RESPECT V.

Tutto quello che ha dichiarato Microsoft in merito a questa decisione è che i titoli citati diventeranno non elegibili per il Game Pass a partire dal primo luglio. Ricordiamo che questo vale anche per chi possiede l’abbonamento Ultimate del PASS.

Ecco quindi la lista dei giochi che ci lasceranno a breve su XBOX:

Matchpoint – Campionati di tennis

Matchpoint – Tennis Championships è gioco di tennis che possiede una modalità carriera e un gameplay molto realistico. Una particolare attenzione è stata rivolta verso il gioco tattico, per questo motivo è molto importante sapere quando tirare per ottenere il massimo dai propri colpi.

OMORI

Secondo quanto riporta la trama del gioco: “Esplora uno strano mondo pieno di amici e nemici colorati. Naviga attraverso questo nuovo mondo e scopri un passato dimenticato. Quando verrà il momento, il percorso che hai scelto determinerà il tuo destino”.

Olija

Olija è un gioco che narra la storia di un naufrago finito nel misterioso paese di Terraphage. Armato di un arpione, lui e altri naufraghi cercano di lasciare questo paese per tornare a casa.

Road 96

Road 96 ti porta alla scoperta dell’America con una trama ispirata a Tarantino, The Coen Brothers e Bong Joon-ho . Realizzato dai creatori di Valiant Hearts e Memories Retold, il gioco presenta uno stile visivo sbalorditivo, una colonna sonora anni ’90 e tanti riferimenti cinematografici.

Empire of Sin

Empire of Sin è un gioco di strategia creato da Romero Games e Paradox Interactive. Potrai essere uno dei 16 reali ispirati a boss come Al Capone, Stephanie St. Clair o Goldie Garneau e gestire un impero che dovrà essere difeso dalle bande rivali

DJMAX RESPECT V

DJMAX RESPECT V è un gioco di musica che ha di recente introdotto nuove modalità, artisti e più di 150 brani e video musicali esclusivi. Stiamo parlando di artisti del calibro di Marshmello, Porter Robinson e tanti altri.