Netflix: Zerocalcare, Black Mirror 6 e Segugi. Perchè dovresti Guardarle!

Netflix, la principale piattaforma Streaming per serie tv e film, offre quotidianamente, ai suoi milioni di utenti, una molteplicità di contenuti in grado di soddisfare qualsiasi desiderio del pubblico.

A tal proposito, per tutti coloro in cerca di una serie su Netflix cui appassionarsi, dalla trama coinvolgente e da personaggi cui è inevitabile affezionarsi, vi forniamo una piccola lista delle tre serie più apprezzate dell’ultimo periodo e che, sicuramente, riusciranno a rubarvi il cuore.

Netflix: Lasciati catturare da questa tre bellissime serie

ZeroCalcare, questo mondo non mi renderà cattivo.

Il 6 giugno del 2023 fai il suo ingresso sulla piattaforma “Questo mondo non mi renderà Cattivo” di Zerocalcare. Si tratta della seconda opera che il fumettista italiano vedrà pubblicata su Netflix in quanto, le vicende di Zero, il ragazzo di Roma dalle fattezze autobiografiche, ha catturato in pochissimo tempo i cuori dei fan e ha raggiunto un grandissimo successo. La serie è composta da sei puntate di durata variabile e ambientata appunto a Roma, e racconta i conflitti di un quartiere della città derivati dall’apertura di un centro di accoglienza, mentre un amico di vecchia data di Zero ritorna a casa, dopo anni di lontananza, ma il suo quartiere non è più come lo ricordava.

Black Mirror 6

Dopo due anni di attesa ritorna su Netflix il 15 Giugno 2023, la serie antologica Black Mirror nella sua sesta stagione. Si tratterà di 5 episodi dalla durata variabile, e come sempre indipendenti gli uni dagli altri, tipica caratteristica della serie di Charlie Brooker. Seppur con trame diverse, la narrazione di Brooker resta riconoscibile, i suoi tentativi di raccontare le caratteristiche di ipotetiche e, forse non troppo lontane, società del futuro, e di come lo sviluppo delle tecnologie possano cambiare sempre più, non solo, il modo in cui ci rapportiamo agli altri, ma anche e soprattutto il modo in cui viviamo le nostre vite, resta invariato. Nella sesta stagione, secondo Brooker, non mancheranno colpi di scena, situazioni inattese e personaggi particolari.

I Segugi

Dopo Squid Game, il cinema coreano stupisce ancora una volta in maniera disarmante i suoi fan. Ambientato ancora a Seoul, la capitale della Corea del Sud, il 9 Giugno 2023. la serie Segugi fa il suo debutto ufficiale su Netflix. Con il 98 % di reazioni positive, la serie racconta le vicende di due giovani pugili dal cuore tenero, che insieme ad un prestasoldi generoso si impegnano a sconfiggere un vecchio usuraio abituato a fare la sua fortuna giocando con la vita dei più disperati. Lotta, perseveranza, amicizia, umiltà, una serie assolutamente da non perdere!