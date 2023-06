Laptop Teclast ad un ottimo prezzo solo su Amazon

Se siete alla ricerca di un computer con buone prestazioni ma che non superi i 350 euro, oggi abbiamo trovato su Amazon il prodotto che fa per voi!.

Parliamo del laptop marca Teclast F7 Plus 2 da 14.1 pollici, proposto a poco più di 300 euro, andiamo a scoprire insieme tutte le caratteristiche.

Laptop Teclast a poco più di 300 euro su Amazon

F7 Plus Ⅱ è dotato di una CPU Gemini Lake Refresh, con un Intel Celeron N4120. Il chip quad-core può accedere a otto gigabyte di RAM. Il display IPS a 14 pollici è una risoluzione massima di 1920 x 1080 pixel. Le componenti interne sono ottime grazie al processore Intel Gemini Lake N4120 Quad Core da 1,1 GHz standard che può raggiungere un massimo di 2,6 GHz. Ci sono 8 GB di RAM ed un processore grafico Intel UHD Graphics 600.

La memoria di archiviazione raggiunge i 256 GB con SSD. È possibile, ampliare la memoria utilizzando una scheda MicroSD. È possibile anche sostituire semplicemente l’hard disk SSD se lo si vuole ampliare con uno più grande. Sono presenti due porte USB 3.0 ed un lettore di schede, un jack da 3,5 mm ed una porta HDMI mini. La tastiera, è retroilluminata è l’impianto audio e realizzato da 4 autoparlanti. La webcam a 2 megapixel.

Inoltre la batteria da 5000 mAh/7,6 V viene aiutata da un processore a basso consumo, quindi la carica del dispositivo non sarà un problema. Il dispositivo viene fornito con Windows 10 con lingua nativa in inglese, ma potrai cambiarla e scaricare i pacchetti in diverse lingue. Tutto questo per soli 309.99 euro, date un’occhiata alla pagina ufficiale sulla piattaforma!.