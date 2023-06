Kindle: I 5 Libri più Apprezzati del Momento. Scoprili Ora !

Il Kindle, è un dispositivo compatto, leggero e maneggevole destinato alla lettura di libri in formato digitale, i cosiddetti e-book. Il Kindle è sicuramente il regalo perfetto per gli appassionati di lettura, in quanto, consente a questi ultimi di possedere una biblioteca vasta ed infinita senza preoccuparsi del problema dello spazio o di conservazione ottimale delle opere. Per tutti gli estimatori del Kindle, dopo un’intensa attività da parte di numerosi editori alle prese con centinaia e centinaia di bellissime opere, vi offriamo una lista accurata dei libri che hanno ricevuto un maggior numero di apprezzamenti e di successi.

Kindle: i migliori 5 libri, ecco le trame

Hello beautiful di Ann Napolitano;

Il libro può essere visto come un omaggio al capolavoro “Piccole Donne”, ma ambientata in una Chicago del XX secolo, in modo particolare all’interno di un quartiere italo-americano. Le protagoniste della storia sono appunto 5 giovani sorelle, legate tra loro da un legame indissolubile che prescinde dalla semplice condivisione dello stesso sangue. Queste donne sono amate da chiunque le conoscano e diventano sempre le protagoniste di divertenti avventure. Nella loro vita ad un tratto entrerà un ragazzo, dall’esperienza familiare tutt’altro che positiva. Il suo ingresso porterà uno sconvolgimento all’interno della famiglia delle giovani ragazze. Si tratta di un romanzo davvero commovente, incentrato sull’importanza dell’amore, della famiglia e dell’amicizia, e di come questi possano rendere liberi. Disponibile immediatamente nella versione Kindle ad un prezzo di 14.99 euro.

2. Pomegranate di Helen Elaine Lee

Il libro racconta le vicende di una donna nera, in procinto di terminare la sua condanna di quattro anni in prigione, per il possesso di oppiacei. Sobria e pulita da tre anni deve rimettere in sesto la sua vita e cercare di riprendersi i suoi figli, combattendo quotidianamente con le tentazioni della sua vecchia dipendenza e cercando di vincere i pregiudizi e le lotte di una continua America inospitale. Una storia che parla dell’importanza del coraggio, della forza e della perseveranza. Disponibile anche subito in formato Kindle.

3. Wayword di Emilia Hart

Le Wayword sono tre donne forti le cui storie si intrecciano tra loro inglobando un periodo della durata di 3 secoli. Una narrazione che affonda le sue radici nel periodo della caccia alle streghe ed in una società che, ancora oggi, si caratterizza per il forte maschilismo, e il potere supremo degli uomini. Un libro che valorizza le capacità resilienti, la vera solidarietà femminile, e il coraggio perpetuo ed imbattibile delle donne. Disponibile in formato Kindle su ordinazione.

4. Age of vice di Deepti Kapoor

È il primo libro della trilogia della scrittrice indiana Kapoor. Dal successo inestimabile ed acclamato al famoso evento della fiera di Francoforte. Il libro racconta la storia di un‘amicizia tra due ragazzi ed una ragazza, un figlio di un mafioso una giornalista ed un cameriere. I tre si trovano coinvolti un incidente causa di numerose vittime di cui uno dei ragazzi si prenderà la colpa. La storia ci inserisce in una società basata sul vizio, sui soldi, sul potere e in tutto ciò, sull’importanza dell’amicizia. Disponibile immediatamente in versione Kindle al prezzo di 9.99 euro.

5. Il patto dell’acqua di Abraham Verghese

Il libro racconta la vita di una giovane bambina indiana di 12 anni, promessa sposa di un uomo vedovo, di 30 anni più anziano di lei e con già un figlio. Una narrazione che affonda le sue radici nella tradizione indiana, in cui il matrimonio diventa il giorno più brutto di ogni donna. L’uomo accetterà di prendere in sposa la piccola pur senza una dote vantaggiosa, tuttavia sulla sua famiglia persiste da anni una maledizione, sembra che almeno un membro di essa prima o poi muoia per annegamento. Una storia di perdite, nascite, ricordi, che vi farà dimenticare di respirare. Disponibile in versione Kindle su ordinazione.