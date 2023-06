Apple iPhone 13 è ancora oggi il miglior smartphone dell’azienda di Cupertino, almeno per quanto riguarda il rapporto qualità/prezzo, un dispositivo che riesce a promettere ottime prestazioni, senza comunque andare a richiedere un esborso al cliente finale eccessivo.

Apple iPhone 13, il suo prezzo è davvero unico

E’ arrivato il momento di acquistare il bellissimo Apple iPhone 13, uno smartphone iconico che, nonostante sia sul mercato da ormai due anni, è ancora oggi uno dei più richiesti e desiderati dal pubblico. Il suo prezzo di listino è di 939 euro, con Amazon è possibile comunque approfittare dello sconto del 19%, che permette così di spendere solamente 763 euro per la variante da 128GB di memoria interna.

Il più piccolo di tutta la lineup di casa Apple, il modello corrente è caratterizzato da un display Super Retina XDR da 6,1 pollici di diagonale, una doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel (grandangolo e ultra-grandangolo), capace di registrare senza problemi in 4K a 60fps, ed un sensore anteriore da 12 mp con modalità notte e registrazione HDR in 4K. A muovere il tutto troviamo il processore A15 Bionic, ed una autonomia abbastanza soddisfacente, che raggiunge completamente le 19 ore di utilizzo continuativo. Il rivestimento con Ceramic Shield gli conferisce senza dubbio un’aura molto più elegante e robusta, perfettamente allineata con la fascia di prezzo di appartenenza del prodotto stesso.