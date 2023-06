Il Ventilatore a Torre della Lidl, Offerta Super Conveniente !

Il ventilatore, in questo periodo dell’anno, è sicuramente il migliore amico dell’uomo. Ogni volta attendiamo l’arrivo dell’estate con grande entusiasmo, tuttavia il caldo che ne deriva talvolta può mettere a dura prova la nostra capacità di sopportare fisica e mentale.

In questi casi, per chi ne ha la possibilità, l’acquisto di un condizionatore ad aria è sicuramente un’ottima soluzione, tuttavia, per coloro che preferiscono farne a meno, anche la scelta di un ventilatore non è assolutamente da scartare.

A tal proposito, tra i ventilatori in commercio, rivolgiamo una particolare attenzione, al ventilatore a Torre della Lidl, in offerta speciale.

Il ventilatore a Torre, perché acquistarlo

Quest’ ultimo, si distingue dai suoi competitors per l’accattivante design. Infatti, si presenta molto diverso rispetto ai ventilatori a cui siamo abituati, come quelli a soffitto, o da terra. Parliamo del nuovissimo ventilatore a Torre.

Questo è un prodotto lanciato dalla società spagnola dedita alla produzione di elettrodomestici: Ufesa. Un marchio fondato a Barcellona e che affonda le sue radici fin dagli anni 60, e che si caratterizza per la sua capacità di soddisfare, ogni volta, le esigenze dei clienti, offrendo prestazioni di qualità a prezzi davvero accessibili a tutti.

Ad oggi il prezzo scontato del ventilatore a torre è di 44,99 euro, ovvero ben 10 euro in meno rispetto all’offerta di mesi precedenti.

Ecco alcune delle sue altre caratteristiche:

Comode dimensioni , con la possibilità di posizionarlo ovunque senza creare fastidi. Si parla di 8,1 x 15 × 16;

, con la possibilità di posizionarlo ovunque senza creare fastidi. Si parla di 8,1 x 15 × 16; Potenza di 45 watt;

di 45 watt; Timer di 3 ore;

di 3 ore; Tre livelli di velocità ;

; Una maniglia per il trasporto e un telecomando per modificare le impostazioni anche da lontano.

Non lasciatevi ingannare dall’apparenza, seppur diverso da quelli a cui siamo abituati, la struttura del ventilatore a Torre gli consente di distribuire l’aria in maniera uniforme all’interno di tutta la stanza. Inoltre, grazie alle sue opzioni di velocità e la possibilità di girare da sinistra verso destra, potrete impostarlo a seconda delle vostre esigenze e restare assolutamente soddisfatti.