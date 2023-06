Tutti i gestori che in questo momento stanno avviando le loro campagne promozionali, hanno scelto di dare precedenza ad alcune prerogative. Ogni offerta è infatti in grado di concedere oltre al grande risparmio, anche una grande quantità di contenuti. Da non biasimare è poi la qualità del servizio, la quale è da attribuire alle performance offerte dalla rete. Per questa motivazione uno dei gestori più interessanti da poter scegliere potrebbe essere ho. Mobile, il quale oltre ad offrire soluzioni interessanti, permette anche di avere una rete estremamente performante appoggiandosi a Vodafone.

Le sue offerte fanno capo ad un’unica linea, la quale resta uguale ormai da diversi mesi. Adesso però l’attenzione si sarebbe concentrata maggiormente su una promo in particolare, la quale viene resa disponibile per un tempo limitato. ho. Mobile con questa vuole dimostrare di non essere da meno rispetto ad altri gestori che hanno proposto lo stesso quantitativo di contenuti, mettendo però a disposizione del pubblico un prezzo molto più basso.

ho. Mobile sta distruggendo la concorrenza sempre con la stessa offerta, ecco 200GB a 9,99 € al mese

Non servono di certo presentazioni per spiegare quanto sia interessante sottoscrivere una delle offerte di ho. Mobile.

Effettivamente avere una soluzione piena di contenuti ogni mese per un prezzo che corrisponde a soli 9,99 € per sempre non è altro che un vantaggio. L’azienda sta dimostrando di avere il meglio dalla sua parte, soprattutto con l’ultima proposta che vanta minuti senza limiti verso tutti e 1000 messaggi disponibili. In più ogni mese ci sono 200 giga a disposizione, con l’attivazione che è gratuita.