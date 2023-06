Negli ultimi anni Google ha palesemente manifestato la sua volontà di realizzare smartphone capaci di tenere testa alle principali aziende, come Samsung e Apple. I dispositivi rilasciati fino ad ora non hanno lasciato gli utenti indifferenti tuttavia pare che l’azienda di Mountain View debba ancora apportare dei miglioramenti ai suoi smartphone prima di poter effettivamente fronteggiare la concorrenza senza troppi ostacoli.

Sicuramente la realizzazione di uno smartphone pieghevole come il Google Pixel Fold permetterà di ottenere una marcia in più rispetto ad esempio a Apple, ancora del tutto disinteressata ad accelerare i tempi per il suo inserimento nel settore, ma ciò sembra non essere sufficiente. L’arrivo della prossima serie Google Pixel 8, invece, potrà consentire all’azienda di dimostrare le sue capacità rispondendo alle esigenze del pubblico tramite l‘aggiornamento di alcune componenti.

Google Pixel 8 e 8 Pro avranno display aggiornati!

Il debutto della nuova serie Google Pixel 8 è previsto nel mese di ottobre ma Android Authority ha già fornito delle anticipazioni sulle specifiche dei display dei top di gamma.

Tenendo conto delle informazioni fornite da una fonte interna a Google, Android Authority sostiene che Google aggiornerà i display dei suoi Pixel 8 e 8 Pro puntando sul miglioramento della luminosità dei pannelli.

Google potrebbe modificare anche la dimensione dei pannelli destinando un display OLED da 6,17 pollici al suo Pixel 8 e un display OLED piatto da 6,7 pollici al suo Pixel 8 Pro. Entrambi i dispositivi, inoltre, avranno degli angoli leggermente più arrotondati rispetto ai modelli precedenti. Per quanto riguarda la luminosità, poi, il Pixel 8 passerà dai 1000 nit ai 1400; il modello di punta, invece, raggiungerà i 1600 nit. Quest’ultimo, inoltre, riceverà un importante novità che coinvolge la frequenza d’aggiornamento, che sarà variabile fino a 120 Hz.

Un ultimo dettaglio non indifferente riguarda i fornitori dei pannelli. Google, fino ad ora, ha sfruttato i display prodotti da Samsung ma quest’anno potrebbe far affidamento anche su un altro fornitore. Il Pixel 8 Pro, infatti, potrebbe continuare ad accogliere un pannello prodotto da Samsung ma il Pixel 8 dovrebbe invece dare il benvenuto a un display BOE.

L’affidabilità delle informazioni emerse fino a questo momento è ancora da ritenere incerta ma, tenendo conto di quanto trapelato, sembra possibile credere che quest’anno gli appassionati di dispositivi Google potrebbero ricevere delle vere e proprie soddisfazioni.