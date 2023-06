Ferrari 812 GTS, mega incidente coinvolge il colosso della corsa

La Ferrari 812 GTS, un gioiello dell’ingegneria automobilistica, è finita nelle mani sbagliate, come dimostra un recente incidente. Questo modello, come tutte le vetture prodotte dal marchio Ferrari, è un capolavoro su quattro ruote, progettato per essere guidato da persone con le competenze e l’esperienza necessarie per gestire la sua potenza e le sue prestazioni.

Ferrari 812 GTS: le caratteristiche della vettura incidentata

La Ferrari 812 GTS è dotata di un motore V12 da 800 cavalli, che le permette di raggiungere una velocità massima di 350 km/h e di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi. Questa vettura, svelata nel 2017, è una delle più belle e potenti prodotte da Ferrari, e la sua versione spider, la 812 GTS, è la prima decappottabile di serie a montare un motore V12 dai tempi della Spider Daytona.

Tuttavia, nonostante le sue incredibili prestazioni e la sua bellezza, la 812 GTS è finita nelle mani di un guidatore imprudente. L’incidente, avvenuto nella Serra de Estrela, in Portogallo, ha visto la vettura uscire dalla strada, in quello che sembra essere un tentativo di guidare la vettura come se fosse un’auto da rally. Non è chiaro se l’incidente sia stato causato da un errore del conducente o da un atto deliberato, ma le immagini dell’incidente mostrano chiaramente che la vettura è stata guidata in modo irresponsabile.

Questo incidente serve come un triste promemoria del fatto che, nonostante la loro bellezza e le loro prestazioni, le supercar come la Ferrari 812 GTS devono essere guidate con rispetto e competenza. Queste vetture non sono giocattoli, ma macchine potenti e complesse che richiedono un alto livello di abilità per essere guidate in modo sicuro.