Cuffie Bluetooth JBL in super offerta da Amazon

Di cuffie Bluetooth ce ne sono davvero tante e quando succede così la scelta diventa ancora più difficile. I prezzi variano da 20 euro a oltre i 100 e allora ci chiediamo: c’è differenza tra cuffie da 20 euro rispetto a quelle da 100? ovvio che si.

La piattaforma Amazon sta proponendo in questi giorni un paio di cuffie Bluetooth marca JBL ad un prezzo davvero molto conveniente. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

JBL cuffie Bluetooth True Wireless in offerta su Amazon

Le cuffie in questione sono dotate di driver da 8 mm e di connessione Bluetooth. Gli auricolari JBL Wave 100TWS offrono bassi ricchi e profondi, per un’esperienza musicale intensa e avvolgente. Grazie alla doppia connessione puoi scegliere di ascoltare musica, effettuare chiamate o attivare l’assistente vocale in semplicità con un solo auricolare o con entrambi.

Le cuffie in ear JBL Wave 100 TWS si adattano in modo comodo e sicuro alle tue orecchie grazie alla loro forma ergonomica, combinando comfort e elevata qualità audio. Gli auricolari garantiscono 20 ore di riproduzione combinata, con 5 ore di riproduzione negli auricolari e 15 ore nella custodia; si ricaricano in sole 2 ore.

Gli auricolari sono attualmente in offerta sulla piattaforma al prezzo di 44.73 euro invece di 59.99, scontati del 25%. Si tratta sicuramente di un ottimo prodotto. Visitate la pagina sulla piattaforma per maggiori dettagli.