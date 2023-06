CoopVoce, EVO 200 in offerta a tempo limitato con tutto incluso

Tra i migliori provider in circolazione ci sono certamente quelli virtuali che ormai hanno acquisito il monopolio del mondo della telefonia mobile in Italia. Dopo aver visto le grandi offerte dei gestori più famosi, questi hanno scelto di scendere in campo con le loro armi migliori. Ovviamente l’obiettivo classico è quello di mettere in grande difficoltà la concorrenza, cercando di acquisire quante più utenti possibile. Tra i gestori che stanno dando più spazio al risparmio e alla quantità dei contenuti, c’è sicuramente CoopVoce, azienda leader nel mercato telefonico.

In basso trovate tutte le informazioni in merito alla nuova offerta, la quale ha tutto ciò che occorre.

CoopVoce: la nuova EVO 200 è l’offerta del momento, al suo interno c’è davvero tutto

Dopo essersi reso conto di quanto la concorrenza stesse correndo, CoopVoce ha preso in mano le redini del gioco. La battaglia ora pende decisamente a favore del celebre gestore virtuale, il quale ha ufficializzato qualche giorno fa la sua nuova offerta.

Questa, che prende il nome di EVO 200, ha al suo interno i migliori contenuti. Si parte infatti da minuti senza limiti verso tutti i gestori fino ad arrivare a 1000 messaggi ancora verso tutti. Il vero e proprio vantaggio però è quello di poter avere ogni mese 200 giga per navigare sul web in 4G. Il prezzo mensile, che peraltro dura per sempre senza modifiche, è di soli 7,90 € per sempre.

Gli utenti hanno ancora 17 giorni a disposizione per poter sottoscrivere la nuova offerta della linea EVO, la quale poi non sarà più disponibile.