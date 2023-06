Lo sconto applicato sull’acquisto del nuovo caricatore USB-C disponibile oggi su Amazon, è a conti fatti uno dei migliori in circolazione, rappresenta la riduzione perfetta che può far avvicinare il maggior numero di utenti possibili.

Caricatore USB-C, la nuova offerta di Amazon

In un mercato in cui i caricatori USB-C stanno diventando assenti all’interno delle confezioni ufficiali, ecco che può tornare utile l’ultima promozione disponibile su Amazon. Oggi è possibile acquistare un caricabatterie con 2 porte USB, ad uno dei prezzi più convenienti di sempre: di base avrebbe un listino di 24,99 euro, ma applicando il coupon che trovate in pagina (del 40%), la spesa si aggira attorno ai 17,99 euro.

Un risparmio non da poco per un prodotto complessivamente molto buono, infatti è realizzato interamente in plastica, di colorazione bianca con finitura lucida. Nella parte posteriore presenta due porte USB-C, con uscita massima di 35W, quindi con supporto anche alla ricarica rapida (inteso come collegamento ad una singola porta). Le dimensioni ridotte permettono il tranquillo posizionamento nella tasca dei pantaloni, facilitando di molto il trasporto.

La tensione in entrata pari a 5 volt, con corrente in uscita di 12 ampere, lo rendono compatibile con qualsiasi dispositivo in commercio, sia esso uno smartphone, un tablet o un prodotto da ricaricare. La spedizione, come per tutte le offerte segnalate da TecnoAndroid, è da considerarsi effettuata velocemente da Amazon.