Le offerte dedicate ai più giovani sono il punto forte di due degli operatori più scelti dagli italiani. TIM con la sua tariffa TIM Young propone una straordinaria quantità di Giga ai clienti under 25; WindTre, invece, coinvolge gli under 30 con la sua WindTre Young 5G. Entrambi i gestori si pongono l’obiettivo di favorire i clienti in questione permettendo loro di ottenere tantissimi vantaggi a un prezzo ridotto.

WindTre o TIM? Ecco le migliori offerte per i giovani!

La scelta dell’offerta telefonica si basa ormai sul rapporto tra la quantità di Giga di traffico dati inclusa e il costo di rinnovo previsto mensilmente. Ogni operatore, infatti, propone un listino particolarmente ampio, ricco di opzioni che mirano a soddisfare le esigenze di ognuno.

Scopriamo insieme quali sono le offerte riservate da TIM e WindTre ai clienti più giovani e come attivarle!

Offerta TIM Young per gli under 25!

L’offerta TIM Young è dedicata esclusivamente ai nuovi clienti di età massima 25 anni, i quali hanno la possibilità di usufruire del primo mese di servizi gratuitamente. A partire dal secondo rinnovo dovranno andare incontro a una spesa di 9,99 euro al mese, che include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

La spesa di rinnovo dovrà essere affrontata tramite il servizio Ricarica Automatica. Optando per l’addebito tramite credito residuo, il gestore ridurrà la quantità di Giga permettendo di ricevere soltanto 50 GB di traffico dati al mese.

Offerta WindTre Young 5G per i clienti under 30!

L‘offerta WindTre Young 5G è rivolta a tutti i nuovi clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Il costo di rinnovo ammonta a 9,99 euro al mese e include:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

100 GB di traffico dati per la navigazione alla massima velocità disponibile

I nuovi clienti possono scegliere anche una seconda versione dell’offerta Young, che prevede una spesa di 12,99 euro al mese e permette di ricevere: