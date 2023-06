Nel corso degli ultimi mesi sempre più spesso si è sentito parlare di messaggi effimeri o che si autodistruggono, come di un aggiornamento che dovrebbe approdare su WhatsApp prossimamente. Pochi utenti, tuttavia, sanno che la versione stabile già include la suddetta funzionalità, vediamo come utilizzarla.

La piccola guida che inseriremo nell’articolo è stata testata e verificata dalla redazione sui dispositivi Android, aggiornati all’ultima versione presente sul Play Store, non Beta o similari. Nel caso in cui vi accorgiate di non poterne fruire pienamente, verificate personalmente che non abbiate da completare l’aggiornamento, scaricandolo dallo store ufficiale.

WhatsApp, la funzione che tutti stavano aspettando

Con i messaggi effimeri la privacy è ai massimi livelli, grazie alla nuova funzione, infatti, gli utenti potranno dormire sonni tranquilli e non temere assolutamente che altri possano copiare le chat o effettuare screenshot. Oltre a questo, in fase di attivazione della funzione, sarà possibile impostare un timer al termine del quale l’intera chat verrà cancellata dai server di WhatsApp risultando a tutti gli effetti irraggiungibile.

Per fruire di tutto quanto appena raccontato, non dovete fare altro che aprire l’applicazione di WhatsApp e selezionare una delle chat (o anche crearne una nuova, nel caso). Premete i tre puntini nella parte alta, andando poi in Messaggi effimeri. Dalla nuova schermata potrete selezionare l’intervallo temporale dopo il quale il messaggio si cancellerà, che dovrà essere compreso tra 24 ore e 90 giorni; nella voce sottostante, invece, potrete eventualmente decidere di estendere il vincolo a tutte le chat che creerete.