Vodafone Silver, le offerte con 200GB che costano 7 euro! Che occasione

Trovare offerte migliori di quelle proposte da Vodafone risulterebbe praticamente impossibile in un momento come questo. Infatti tutti i gestori stanno cercando di produrre delle opportunità che siano allettanti per eventuali nuovi utenti. Per tale motivazione il gestore colorato di rosso ha deciso di scendere in campo con le sue soluzioni migliori, le quali ottimizzano i contenuti ma soprattutto il prezzo di vendita. Per chi non l’avesse ancora capito è ritornata la celebre gamma Silver, la quale integra al suo interno due opportunità straordinarie.

Vodafone, le due offerte che battono l’intero insieme dei gestori mobili: ci sono fino a 200 giga

Si parte dalla prima, quella che ha un prezzo di 7,99 € al mese per tutti i fortunati che riescono a rientrare. Al suo interno sarà possibile trovare contenuti di prim’ordine, come minuti e messaggi senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili ma anche 150 giga per navigare sul web sfruttando la rete 4G più veloce del mercato. Il prezzo è subordinato alla modalità di pagamento Smart Pay.

Segue poi l’altra soluzione, la seconda della gamma Silver. Questa è praticamente uguale per quanto riguarda messaggi e minuti ma cambia in merito alla connessione dati, la quale è presente con 200 giga. Questa promo viene bloccata da Vodafone per due anni a 9,99 € al mese, anche in questo caso solo con pagamento Smart Pay.

Da ricordare che si tratta di due offerte che il colosso ha deciso di destinare solo ad alcuni clienti. Più in particolare quelli del vecchio corso saranno ricontattati per un’offerta di rientro.