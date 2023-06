Un misterioso livello segreto sta facendo impazzire i giocatori di Diablo 4

Da quando è uscito, Diablo 4 non ha fatto altro che parlare di se. Stanno infatti spopolando i video su Youtube e le stream su Twitch. Ma quello di cui si sta più parlando ultimamente riguarda una sorta di livello segreto nel gioco, nonostante Blizzard affermi che non esiste.

Viene definito in maniera ufficiosa “il livello della mucca”, un fenomeno che è subito diventato virale anche se molti affermano che si tratta solo di una fake news che è diventata virale, e che è stata creata dai giocatori stessi per “giocarci su”.

Il problema è che la questione ha guadagnato così tanta attenzione da parte dei vari social che alla fine è stato considerata come una cosa che poteva realmente avvenire. Non molti sanno infatti che un contenuto post-gioco in Diablo 2 esiste una combinazione speciale di oggetti che servono per creare un portale che conduce ad una fattoria chiamata “Moo Moo”.

Tutti speravano in un lieto fine

E’ ovvio quindi che da quando è uscito Diablo 4, siano molti gli utenti che hanno provato a cercare spot segreti e bug. Tuttavia, anche i sogni hanno le ali, e possono essere spezzate. Infatti, sembra che il direttore generale Rod Fergusson abbia dichiarato che non esiste nessun livello come quello descritto poco fa.

Ecco le parole del direttore in una recente intervista con Kinda Funny: “Siamo stati davvero concentrati sul tentativo di mantenerlo il più radicato possibile alla storia originale. E per questo motivo, non esiste un livello segreto in Diablo 4 che le persone potrebbero cercare“.