Tiscali Smart 200, offerta favolosa disponibile per tutti

L’operatore telefonico virtuale Tiscali ha dalla sua numerose offerte di rete mobile. Una di queste ultime e una delle più convenienti e l’offerta mobile denominata Tiscali Smart 200. Inizialmente, quest’ultima era disponibile soltanto per chi proveniva da alcuni operatori. Ora, però, l’operatore ha deciso di renderla disponibile letteralmente a tutti gli utenti. Ecco qui di seguito i dettagli.

Tiscali, ora l’offerta Tiscali Smart 200 è disponibile all’attivazione per tutti

L’offerta Tiscali Smart 200 è davvero sensazionale e ora chiunque avrà la possibilità di attivarla. Come già accennato in apertura, infatti, in questi ultimi giorni l’operatore ha deciso di renderla disponibile a tutti gli utenti, a prescindere dall’operatore telefonico di provenienza.

Questa offerta è super conveniente ed offre una quantità stratosferica di traffico dati per navigare. Nello specifico, gli utenti avranno a disposizione ben 200 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 100 SMS verso tutti i numeri. Il costo da pagare è di soli 8,99 euro al mese.

L’offerta sarà dunque attivabile da tutti i nuovi clienti, sia online dal sito dell’operatore sia presso i negozi fisici autorizzati. Ricordiamo che l’operatore ha inoltre apportato alcune modifiche al suo catalogo. L’offerta Tiscali Smart 70, ad esempio, ora sarà disponibile all’attivazione soltanto da chi richiederà la portabilità del proprio numero da TIM e per tutti i nuovi clienti che attiveranno la nuova scheda sim. Ricordiamo che in occasione dell’evento Rock in Roma 2023, l’operatore ha proposto anche la nuova offerta mobile Tiscali Smart Rock 100.