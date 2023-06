Smartwatch ad un prezzo super su Amazon

Oggi abbiamo scovato per voi un prodotto molto interessante proposto sulla piattaforma Amazon. Per tutti gli utenti che desiderano uno smartwatch collegato al proprio smartphone ma che non vogliono spendere una fortuna, oggi possiamo accontentarvi.

Abbiamo infatti trovato su Amazon uno smartwatch unisex, sia per uomini che per donne, ad un prezzo davvero interessante. Scopriamo tutte le sue funzioni.

Smartwatch su Amazon ad un prezzo interessante

Si tratta di uno smartwatch con microfono e altoparlante integrati, basta collegare il telefono una volta tramite Bluetooth, è possibile rispondere ed effettuare facilmente chiamate e ricevere informazioni sul telefono cellulare e notifiche dell’applicazione. Quando ti alleni, ti alleni o lavori, tocca la funzione di attivazione vocale dell’orologio per riprodurre la musica. Il canto dell’orologio è altrettanto accattivante.

Lo schermo tattile ad alta sensibilità da 1,85″ e la risoluzione di 240 * 280 pixel rendono lo schermo chiaro e luminoso, facile da vedere tutte le informazioni sia all’interno che all’esterno. Ti aiuta a conoscere meglio la situazione del tuo corpo. Il fitness tracker può monitorare automaticamente la frequenza cardiaca, l’ossigeno nel sangue, il contapassi, il consumo di calorie, ecc.

Smart Watch è in grado di tenere traccia del tuo tempo nelle fasi di sonno leggero, profondo e di veglia e ti offre un’analisi dettagliata della qualità del sonno nell’app, aiutandoti a regolare il tuo stile di vita e renderti più sano. La grande batteria da 250 mAh richiede solo 2 ore per la ricarica e 4-6 giorni di utilizzo. Il tutto per soli 39.99 euro in vari colori. Visitate il link di Amazon per maggiori dettagli.