Parasole auto fighissimo su Amazon

Diciamocelo, ormai il caldo è alle porte, non può piovere per sempre. Durante i torridi giorni di agosto o durante le vacanze, salire in macchina dopo averla lasciata al sole non è per niente una passeggiata anzi, la definiremmo sauna gratuita!.

Per questo motivo oggi vogliamo mostrarvi il parasole auto per parabrezza proposto da Amazon ad un prezzo super conveniente. Ecco tutti i dettagli.

Amazon propone un parasole auto ad un prezzo bomba

Il parasole per auto è realizzato in materiale peptidico che protegge gli interni dell’auto bloccando il sole e prevenendo lo sbiadimento e le screpolature del cruscotto e delle finiture interne. Può essere facilmente rimosso e piegato, una sola persona può facilmente utilizzarlo e aprirlo e chiuderlo rapidamente per riporlo, dicendo addio alla noiosa installazione.

Questo ombrello per parabrezza anteriore dell’auto è realizzato in tessuto composito di titanio argentato di alta qualità, con un buon effetto di isolamento termico, riducendo efficacemente la temperatura interna dell’auto e prevenendo i danni e l’invecchiamento dell’auto.

Il parasole per auto è proprio come un normale ombrello. Può essere facilmente aperto o ripiegato in pochi secondi. Il design pieghevole lo rende facile da riporre e non occupa molto spazio in auto. Pensate che il modello 125x110x65 è disponibile su Amazon a soli 8.99 euro.