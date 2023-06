Logitech MX Master 3S Mouse in offerta su Amazon

Se state cercando un mouse wireless di altissima qualità ad un prezzo abbastanza conveniente oggi è il vostro giorno fortunato!.

La piattaforma Amazon sta infatti proponendo il mouse Logitech MX Master 3S scontato del 30%. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Mouse wireless Logitech MX Master 3S scontato de 30%

Usa il mouse per PC senza fili MX Master 3S per lavorare ovunque, anche su vetro, con il sensore aggiornato a 8000 DPI e sensibilità personalizzabile. Il mouse Bluetooth MX Master 3S introduce Quiet Clicks, offrendo la stessa sensazione di soddisfazione ma con il 90% di rumore di click in meno.

Il prodotto è molto silenzioso e ha un’alta velocità e precisione grazie allo scorrimento MagSpeed, il 90% più veloce, l’87% più preciso e ultra silenzioso. Dotato di design ergonomico per una posizione del polso più naturale e controlli per il pollice posizionati in modo ottimale. Permette anche di personalizzare i tasti e ottimizzare il flusso di lavoro con impostazioni personalizzabili tramite le App che usi, grazie al software migliorato Logi Options.

Il prodotto ha un prezzo di listino di 134.99 euro ma in questi giorni è disponibile su Amazon, seguendo questo link, a soli 93.99 euro. Sicuramente un ottimo prezzo calcolando la qualità del prodotto.