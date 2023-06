La tecnologia viene commercializzata a prezzi letteralmente da sogno da Lidl, la campagna promozionale più pazza del momento rappresenta il giusto compromesso su cui fare affidamento, potendo così pensare di spendere poco o niente sui vari prodotti aggiunti al carrello.

Gli acquisti, come sempre accade nel momento in cui parliamo di un volantino di casa Lidl, devono necessariamente essere completati dagli utenti che vogliono recarsi personalmente in negozio, poiché al momento attuale le medesime riduzioni non sono da considerarsi attive sul sito ufficiale.

Lidl è un sogno, arrivano i nuovi prezzi bassi

La campagna promozionale di Lidl è davvero meravigliosa, i suoi sono i prezzi più bassi del momento, ma avete davvero pochissimo tempo a disposizione per approfittarne, scadrà direttamente Domenica, e le scorte disponibili in negozio potrebbero terminare anzitempo.

Il prezzo più basso, legato al mondo della tecnologia, sono i 24,99 euro necessari per l’acquisto della piastra per waffle, un prodotto che può essere consigliato per gli amanti di una delle colazioni dolci più richieste negli Stati Uniti d’America. La spesa sale a 59 euro, nel momento in cui si vorrà aggiungere al carrello la friggitrice ad aria calda, un accessorio per la cucina sempre più diffuso negli ultimi anni, sino ad arrivare alla macchina elettrica per la pasta, molto simile al rinomato modello di casa Philips, oggi in vendita a 99 euro. Non manca, infine, il microonde digitale, il cui prezzo si aggira attorno ai 79 euro.