Gli utenti che si stanno affannando a trovare una nuova offerta, potranno certamente fare riferimento ai principali gestori che si occupano di telefonia mobile. Ora trovare un provider che possa risultare il migliore è davvero molto difficile, semplicemente per l’imbarazzo della scelta. Sarebbe però inutile nascondere la verità, la quale vede i vecchi provider, quelli più famosi, ormai in ombra per via della grande ascesa che sta caratterizzando i gestori del momento. Tra quelli più importanti in assoluto il nome più valutato dal pubblico in cerca di un nuovo provider è quello di Iliad, azienda in continua crescita.

Forte delle sue offerte che attualmente popolano il sito ufficiale, l’operatore telefonico mobile sta dando grandi garanzie. Non sarebbe la prima volta infatti che un utente dicesse di trovarsi bene, senza brutte sorprese dopo aver sottoscritto una promo. Inoltre è tempo di parlare della nuova offerta, quella che permette di avere 200 giga in 4G.

Iliad: la promo migliore è ancora disponibile, ci sono 200 giga in 5G ogni mese per 9,99 €

Dopo aver visto la sua scadenza durante la giornata di ieri, gli utenti proprio non si aspettavano di continuare a poterla sottoscrivere. La Flash 200 si trasforma in Giga 200 e continua a restare disponibile sul sito ufficiale.

Resta tutto invariato, sia per quanto riguarda i contenuti interni che per quanto riguarda il prezzo mensile predisposto da Iliad. Il gestore infatti continua a concedere l’offerta per un totale di 9,99 € al mese per sempre. Al suo interno gli utenti che la sottoscriveranno potranno trovare sempre minuti e messaggi senza limiti verso tutti con 200 giga in 5G.