Google nel corso dell’ evento Google I/O 2023 tenutosi lo scorso mese, ha comunicato il suo ultimo progetto, ovvero il lancio del sistema di intelligenza artificiale per la scrittura delle email, presentato con il nome “Help Me Writer“, disponibile sia per Android sia per iOS. Tale sistema funziona in questo modo: Si danno all’intelligenza artificiale tutte le relative informazioni che si intendono riportare nella mail, dopodiché sarà l’intelligenza artificiale a redigere l’intero testo su cui sarà possibile applicare delle modifiche attraverso la scelta di alcune opzioni disponibili, tra queste: l’opzione “Approfondisci“, “Formalizza“, “Accorcia“, “Prova la Fortuna“, o chiedergli di riscrivere il testo completamente daccapo, ma con la conseguente perdita delle modifiche precedenti.

Google: “Help Me Writer”, come funziona?

Utilizzare il programma “Help me Writer” è molto semplice, innanzitutto bisogna iscriversi a Google Wokspace Labs, dopodiché basta accedere a Gmail, e cliccare sul pulsante “Scrivi“, dopodiché in basso a destra dello schermo apparirà l’apposita opzione “Help me Writer” e il relativo testo scritto che può essere modificato a seconda delle preferenze.

Per i più curiosi è già possibile provare le funzionalità del sistema sulla versione web di Gmail solo per alcuni paesi, tra cui, purtroppo l’Italia attualmente non è incluso. Tuttavia per la versione mobile presumibilmente ci sarà da aspettare ancora un po’.

Inoltre, è possibile disporre dell’assistenza vocale intelligente di Google, anche su Google Docs, per la scrittura, la modifica e/o l’arricchimento di un testo scritto, come nel caso di un articolo di blog o altro ancora.