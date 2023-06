Ecco alcuni trucchi per Whatsapp che tutti dovrebbero conoscere nel 2023

WhatsApp, che ormai è diventato proprietà di Meta, è una delle app di messaggistica più popolari al mondo. Tutti la usano quotidianamente per inviare file, foto, messaggi, chiamare e molto altro, ma non tutti sanno come si usa davvero.

Ecco quindi alcuni suggerimenti e trucchi che ti aiuteranno a comprendere meglio le funzioni di questa app su Android.

Videochiama fino a 32 persone contemporaneamente

WhatsApp con l’aggiornamento avvenuto a dicembre 2022 ti permette di videochiamare i tuoi amici aggiungendo un massimo di 32 partecipanti alla chiamata. Ecco come si fa:

Avvia WhatsApp;

Tocca la chat di gruppo di WhatsApp che desideri videochiamare.

Se il gruppo ha meno di 32 membri, basta toccare l’icona della videochiamata nell’angolo in alto a destra per farla partire.

Se invece ci sono più di 32 persone, bisognerà selezionare a chi vuoi inviare la chiamata.

Crea un sondaggio di gruppo

Con Whatsapp puoi anche creare dei sondaggi ed inserirli nelle chat di gruppo. Ognuno può avere fino a 12 risposte.

Ecco come impostarne uno all’intero di un gruppo o canale:

Tocca il pulsante della graffetta nella finestra del messaggio.

Tocca Sondaggio.

Inserisci una domanda e almeno due opzioni per farlo partire.

Condividi la tua posizione

Il servizio di Google Maps funziona in sincrono con l’app, e grazie a questo potrai infatti scegliere se condividere la posizione in tempo reale con uno dei tuoi contatti. Ecco come fare: