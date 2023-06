Una custodia impermeabile può essere acquistata ad uno dei prezzi più bassi di sempre su Amazon, gli utenti oggi riescono a risparmiare moltissimo sull’acquisto, grazie alla presenza di un coupon da applicare direttamente in pagina.

Se volete essere sicuri di avere ogni giorno la possibilità di accedere ai migliori prodotti in omaggio, non dovete fare altro che aprire i nostri canali Telegram dedicato ad Amazon: tecnofferte, codiciscontotech e malatirisparmio.

Custodia impermeabile in offerta su Amazon

Una coppia di custodie impermeabili è in offerta su Amazon, per pochissimo tempo è possibile acquistarne due al prezzo di una, rappresentando a tutti gli effetti un’occasione più unica che rara per risparmiare al massimo. Con un prezzo di listino di 11,99 euro, la coppia viene scontata del 50% grazie al coupon presente in pagina, promettendo così l’acquisto finale a soli 5,99 euro.

Compralo su Amazon

Si tratta a tutti gli effetti della più classica custodia impermeabile, con la parte superiore a chiusura stagna realizzata direttamente in plastica di colorazione nera, e la parte inferiore trasparente, la sacca dove posizionare direttamente lo smartphone. Presenta ovviamente certificazione IPX8, è perfettamente compatibile con tutti i modelli in commercio, tra cui troviamo anche i dispositivi di casa Apple, oppure prodotti di brand differenti, con dimensioni che non superano i 7 pollici (intesa come diagonale del display).

La spedizione è gestita direttamente da Amazon, le disponibilità dovrebbero essere buone, anche se va sottolineato che il coupon potrebbe venire presto disattivato, di conseguenza consigliamo di procedere quanto prima all’acquisto, cosicché possiate accedere allo sconto senza troppi pensieri o problemi.