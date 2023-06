Cuffie bluetooth in vendita su Amazon a solo 11 euro, il nuovo prezzo applicato rappresenta indubbiamente il giusto punto di partenza per pensare di risparmiare al massimo, senza doversi preoccupare di tutte le conseguenze (come ad esempio la spedizione a domicilio).

Auricolari bluetooth, il prezzo su Amazon è incredibile

Le cuffie bluetooth acquistabili su Amazon sono dei classici auricolari true wireless con custodia di ricarica, che ricordano lontanamente le Apple AirPods Pro, ma disponibili ad un prezzo davvero irrisorio. Gli utenti che oggi le vogliono acquistare possono spendere solamente 11 euro, grazie al coupon che è possibile applicare direttamente in pagina, partendo comunque dal listino di 19 euro, che nello stesso periodo risulta essere ridotto del 10%, raggiungendo la spesa di 17,99 euro.

Di colorazione nera, le cuffiette sono caratterizzate da materiali di discreta qualità, in particolar modo la custodia di ricarica presenta una cover superiore in plastica trasparente, che permette di vedere direttamente gli auricolari all’interno, con un ring led circolare molto bello da vedere. Il prodotto è compatibile con qualsiasi smartphone e dispositivo bluetooth in commercio, ha una autonomia di 40 ore circa, presentando altresì certificazione IP7 per la resistenza agli schizzi d’acqua.

La connettività con bluetooth 5.3 permette di godere di un segnale stabile ed affidabile, mentre il suono HiFi, in stretta relazione con il prezzo di vendita, è comunque più che soddisfacente.