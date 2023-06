Comunicazione Intesa Sanpaolo: gli utenti colti alla sprovvista non sanno cosa fare

Uno dei maggiori pericoli a cui ogni utente del web deve prestare attenzione è costituito senza alcun dubbio dal phishing, la nota pratica truffaldina infatti colpisce regolarmente tutti gli utenti connessi al web attraverso delle comunicazioni tramite mail o SMS spacciate in facciata come avvisi da parte di enti autorevoli il cui nome viene sfruttato indebitamente per attrarre la fiducia delle vittima che tenderà a cadere facilmente nella truffa.

Per chi non lo sapesse il phishing è una pratica fraudolenta che si diffonde attraverso delle comunicazioni truffaldine all’interno del cui corpo testo sono presenti avvisi che richiedono l’attenzione della vittima con urgenza e che dunque la portano ad abbassare la guardia, nel dettaglio si punta a spingerla a compiere azioni specifiche come scaricare determinati allegati malware oppure effettuare accessi con inserimento dati all’interno di pagine fraudolenti.

I nomi più utilizzati sono quelli di enti bancari poiché ovviamente i conti in banca sono la preda favorita per il loro contenuto.

Phishing mail, i dettagli

La nuova phishing mail che sta colpendo gli italiani ribadisce perfettamente questi elementi, il nome sfruttato è quello di Intesa Sanpaolo, nel dettaglio si invita la vittima a procedere all’aggiornamento dei propri dati per attivare un nuovo fantomatico sistema di sicurezza, il link presente nella pagina rimanda però ad una falsa area clienti all’interno della quale i vostri dati verrebbero immediatamente copiati e inviati al creatore della truffa.

Onde evitare questo pericolo, il consiglio è molto molto semplice, cestinate la mail non appena la sgamate e ovviamente non cliccate sul link.