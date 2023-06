ChatGPT, è un software di intelligenza artificiale basato sull’interazione tra linguaggio umano e computer, è in grado di creare contenuti digitali e di rispondere ai comandi che l’utente gli pone. Questa in brevissimo tempo dal suo lancio ha raggiunto un immediato successo, infatti partendo dal web, ad oggi, è disponibile anche sottoforma di applicazione, prima nel Maggio di questo stesso mese, negli Stati Uniti, per poi arrivare rapidamente anche in Italia.

ChatGpt e Infinix

Partendo da questa informazione possiamo introdurre la notizia che vede come protagonista la società cinese di smartphone, Infinix.

Infinix lancia il suo nuovo dispositivo mobile: L’ Infinix Note 30 5G.

Il debutto di un nuovo smartphone è ormai all’ordine del giorno, tuttavia, questa non è una notizia come un’altra, in quanto l’azienda cinese introduce all’interno del suo dispositivo il sopracitato software ChatGPT.

Il lancio del nuovo Note30 batte e supera di anni luce la concorrenza in un modo che sia Apple sia Microsoft non avevano ancora pensato. Infinix infatti utilizza ChatGPT a mo di assistente intelligente. La novità infatti, è proprio in questo, ovvero nella scelta di introdurre chatGPT non attraverso l’istallazione di un’applicazione, ma diventa parte integrante del dispositivo, fino ad assumere un nome tutto suo: Folax, il nuovo assistente vocale intelligente in grado di garantire un supporto a 360°.

Ciò potrebbe segnare, a tutti gli effetti, l’inizio di una nuova era, un’era in cui gli assistenti vocali si trasformano in veri e propri chatbot, che attraverso l‘intelligenza artificiale, riescono a simulare in maniera sempre più precisa le risposte che fornirebbe una persona vera.

Oltre all’innegabile ed importante novità dell’assistente vocale intelligente, ecco le altre caratteristiche del nuovo Smartphone Infinity:

Display da 6.78″ Full HD;

da 6.78″ Full HD; Processore Dimensity 6080;

Dimensity 6080; 8GB di RAM e 256GB di memoria interna;

di RAM e di memoria interna; Connessione 5G ;

; 3 fotocamere sul retro da 108MP + 2MP, ed un’altra per l’intelligenza artificiale.

Questa notizia fa molto riflettere sulle future possibilità di chatGPT di diventare uno strumento davvero popolare, perchè accessibile a tutti.

Tuttavia, per ora, lo smartphone risulta disponibile solamente per mercato asiatico ed africano, ma una delle sue principali ambizioni è sicuramente l’estensione verso anche altri mercati.