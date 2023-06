WhatsApp, la popolare piattaforma di messaggistica, ha introdotto una nuova funzionalità nelle sue ultime versioni beta per iOS e Android: i videomessaggi di 60 secondi. Questi, attualmente disponibili solo per un gruppo selezionato di beta tester, permettono agli utenti di condividere brevi video della durata massima di un minuto.

Whatsapp: cosa cambierà con l’arrivo della nuova funzione?

Sei curioso di provare la nuova funzionalità già presente su Telegram? Per verificare se hai la possibilità di registrare videomessaggi con il tuo account WhatsApp, basta toccare il pulsante del microfono nella barra di chat durante una conversazione. Se il pulsante si trasforma in un’icona della videocamera, significa che puoi registrare ed inviare videomessaggi.

Questi ultimi si distinguono per la loro immediatezza, essendo registrati e condivisi in tempo reale. Ciò li differenzia quindi dai video preregistrati, che possono essere memorizzati ed inviati in seguito. L’introduzione dei videomessaggi di 60 secondi segue una tendenza già vista su altre piattaforme di messaggistica, come Telegram. Questo dimostra come le piattaforme di messaggistica stiano cercando di evolvere e adattarsi alle esigenze mutevoli degli utenti, offrendo sempre più opzioni per la comunicazione e la condivisione di contenuti. Tuttavia, è importante notare che, nonostante la comodità e l’immediatezza dei videomessaggi, questi possono comportare anche dei rischi per la privacy. Infatti, sebbene i videomessaggi siano crittografati end-to-end, è possibile salvarli utilizzando la registrazione dello schermo. Per farla breve, gli utenti devono essere consapevoli di ciò che condividono e con chi lo condividono.

Questa nuova funzionalità rappresenta un ulteriore passo verso l’arricchimento delle opzioni di comunicazione offerte dalla piattaforma, permettendo agli utenti di condividere momenti e pensieri in un formato più coinvolgente e personale.