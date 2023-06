La nuova offerta di casa Vodafone è una super promozione pensata per invogliare i vecchi clienti ad abbandonare il proprio operatore telefonico di riferimento, e tornare presso l’azienda in red.

Accedere alle promo è possibile e relativamente semplice, sebbene sia importante notare essere essenziale la provenienza da un MVNO o da Iliad, con la portabilità strettamente necessaria per l’attivazione stessa. I costi iniziali sono ad ogni modo abbastanza ridotti, comportano una spesa di circa 20 euro, comprensiva anche di SIM e di prima ricarica.

Vodafone, questa è l’offerta migliore

Le Vodafone Silver sono le migliori promozioni del mese corrente, sono caratterizzate da un rapporto qualità/prezzo più che unico, e promettono comunque bundle rarissimo, infatti spendendo solamente 7,99 euro al mese, il cliente potrà avere libero accesso a minuti e SMS illimitati, a cui aggiungere anche 150 giga di internet alla massima velocità disponibile.

Non mancano comunque varianti più costose e ricche, come quella da 9,99 euro al mese, all’interno della quale possiamo trovare 200 giga di internet, affiancati dagli stessi contenuti: minuti e SMS illimitati verso tutti.

Indipendentemente dalla variante selezionata, ricordiamo che l’attivazione è possibile solamente nei negozi fisici in Italia, con portabilità obbligatoria. Non sono previsti vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che il consumatore potrà decidere di abbandonare Vodafone in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi di alcun tipo. I prezzi dovrebbero essere bloccati per i primi 24 mesi, ma per sicurezza chiedete in fase di attivazione.