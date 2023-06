Unieuro è pronta a mettere mano ai propri prezzi, mettendo a disposizione di tutti gli utenti occasioni più uniche rare, il risparmio è dietro l’angolo per milioni di consumatori su tutto il territorio nazionale, con offerte incredibili che vi faranno risparmiare al massimo.

Il rapporto qualità/prezzo è decisamente conveniente sulla maggior parte dei prodotti inclusi nel catalogo aziendale, il risparmio è di casa per tutti gli utenti, con alcune ottime chances che permetteranno di accedere ai migliori prodotti, senza spendere cifre troppo elevate. Gli acquisti, come al solito quando parliamo di Unieuro, possono tranquillamente essere completati nei negozi fisici in Italia, alla stessa stregua del sito ufficiale dell’azienda.

Unieuro, offerte e grandi sconti sono disponibili oggi

Fino al 2 luglio Unieuro ha deciso di focalizzare la propria attenzione sul mondo Oppo, per questo motivo ha attivato una campagna promozionale più unica che rara, che nasconde al proprio interno ottimi sconti da non perdere.

L’occhio cade irrimediabilmente sugli smartphone, che partono dalla fascia più alta, con il Find X5 Pro disponibile a 999 euro, per poi scendere verso modelli più economici, come Find X5 a 599 euro, Oppo A98 a 399 euro, Oppo Find X5 Lite a 379 euro, Reno 8 a 429 euro, Reno 8 Lite a 279 euro, Reno8 T a 299 euro o anche Oppo A96 a 229 euro.

Gli utenti che sono alla ricerca di uno smartphone con display flessibile, potranno comunque pensare di acquistare l’Oppo Find N2 Flip, il cui prezzo è comunque di 1199 euro.