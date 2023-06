TIM vuole essere il primo operatore telefonico del nostro paese, in questi giorni ha presentato una nuova incredibile offerta, che riesce ad avvicinarsi moltissimo alle aspettative dei singoli consumatori, i quali si ritroverebbero a spendere decisamente poco, godendo ugualmente di un buon bundle.

Una campagna promozionale decisamente unica nel proprio genere, anche se con limitazioni importanti in fase di attivazione, è quella che vi attende da TIM in questi giorni, e caratterizzata da prezzi decisamente convenienti per tutti. Gli unici che a tutti gli effetti la possono richiedere, con portabilità obbligatoria, sono i possessori di una SIM ricaricabile di un operatore telefonico virtuale, definiti comunemente MVNO, ad esclusione di Iliad.

Iscrivetevi oggi al nostro canale Telegram ufficiale, per avere i codici sconto gratis e le nuove offerte da non perdere.

TIM, nuovi sconti per tutti i gusti con l’offerta migliore

Il suo nome è Power Iron, si tratta di una promozione richiedibile al prezzo finale di soli 6,99 euro al mese, che dovranno essere versati liberamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile, senza vincoli contrattuali di alcun tipo.

Al suo interno, ad ogni modo, si possono trovare ben 80 giga di traffico dati al mese, da utilizzare per navigare liberamente sul territorio nazionale con velocità 4G (fino a 150Mbps in download), affiancati da illimitati SMS e minuti, che potranno essere spesi verso un qualsiasi operatore telefonico.

La promozione oggetto del nostro articolo non prevede vincoli contrattuali, ciò sta a significare che a conti fatti il consumatore può abbandonare TIM in un qualsiasi momento, senza dover versare costi aggiuntivi di alcun tipo.