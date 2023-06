Sky, Netflix o Disney+? molto spesso in rete si leggono i dubbi degli utenti che al giorno d’oggi vorrebbero poter raggiungere le principali serie TV, ma avendo un carnet di scelte particolarmente ampie, non riescono a capire che strada effettivamente intraprendere.

Tutti i suddetti servizi, parlando di Sky intendiamo più che altro Sky Now, possono essere utilizzati in mobilità, con accessibilità da un qualsiasi dispositivo mobile con applicazione compatibile con Android e iOS. La creatura dell’azienda di Murdoch rappresenta la variante più estrema, proprio perchè l’utente necessita l’acquisto di più ticket, anche se a conti fatti i prezzi sono generalmente simili.

A prescindere da quale selezionerete, i contenuti sono pressoché invariati, sono piattaforme che permettono di accedere a film e serie TV di buona qualità, spesso ripetute in quanto, se non di proprietà, i diritti televisivi vengono suddivisi tra più aziende.

Disney+, Netflix o Sky: i prezzi

Ma quali sono i costi effettivi? proviamo ad aiutarvi nella scelta, tutti possono essere pagati mensilmente o annualmente, chiaramente selezionando questa seconda strada, il costo su base mensile viene ammortizzato, ma per comodità consideriamo un rinnovo ogni 31 giorni.

Disney+ ha un costo fisso di 8,99 euro, Netflix è sceso a 5,49 euro, ma è necessario accontentarsi di un abbonamento con pubblicità, in caso contrario ha un costo di 7,99 euro (ma solo visione per un singolo utente), per finire con Now TV, il cui prezzo è di 9,99 euro per il singolo ticket.

Ora spetta a voi scegliere il servizio che più si adatta alle vostre esigenze.