La piattaforma Amazon è solita proporre aspirapolvere senza fili in offerta, cambiando marca e modello di tanto in tanto.

Quello in offerta oggi è un modello molto particolare, ottimo soprattutto per chi ha qualche dolorino alla schiena e non riesce ad effettuare movimenti bruschi, come passare l’aspirapolvere sotto il letto. Con Rowenta Rh6971 X-Pert 3.60 non avrete bisogno di piegarvi, lo farà lui per voi!.

Rowenta Rh6971 X-Pert 3.60 in offerta su Amazon

L’aspirapolvere senza fili Rowenta X-PERT 3.60 dispone di una batteria ricaricabile e 45 minuti di autonomia, cattura la polvere in una sola passata, per poter pulire ovunque e in qualsiasi momento senza problemi. Il suo punto forte è il fatto che si piega, in questo modo potrete aspirare la polvere sotto il letto, sotto le poltrone, sotto i tavoli.

Il prodotto è stato progettato per raggiungere ogni centimetro della tua abitazione, dal pavimento al soffitto, e persino gli angoli più difficili grazie all’aspirabriciole rimovibile. La tecnologia Flex permette di arrivare fino a 4 volte più lontano, anche sotto ai mobili bassi, senza doversi piegare. Inoltre, grazie all’illuminazione LED della spazzola, è facile rimuovere la polvere dalle zone nascoste.

L’aspirapolvere Rowenta X-PERT 3.60 è leggero e maneggevole; pesa solo 2,2 kg per una pulizia rapida e senza sforzo. Include una mini-spazzola motorizzata per raccogliere con efficacia polvere e peli di animali, sia sulle superfici domestiche che nella tua auto. Su Amazon è ora disponibile a 159.99 euro invece di 166.04 euro. Seguite il link per maggiori informazioni.