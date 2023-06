Lista di 10 app a pagamento disponibili gratis oggi sul Play Store

Dopo aver visto quanti aggiornamenti sono stati riportati da Android, ecco che arriva una promozione direttamente per il Play Store. Nel famoso negozio online, gli utenti potranno trovare oggi titoli a pagamento gratis da scaricare direttamente sullo smartphone. Per titoli gratis si intendono giochi e applicazioni di vario genere, i quali magari erano nella vostra lista.

Android continua a regalare titoli all’interno del suo Play Store, ecco cosa offre oggi il mondo di Google

Contestualmente ai grandi aggiornamenti che il mondo Android riporta per la sua piattaforma mobile, ce ne sono diversi che arrivano anche sul Play Store. Questi consistono in nuovi titoli che vengono pubblicati, sia per quanto riguarda i giochi che per quanto riguarda le applicazioni. Oggi gli utenti, direttamente dalla lista in basso, potranno provvedere a scaricare alcuni di questi titoli in maniera gratuita. Ricordiamo che in genere però hanno un prezzo, per cui la promozione non durerà per sempre.

Sia i giochi che le applicazioni che trovate qui, ritorneranno infatti ad avere un costo fisso, quindi il nostro consiglio è quello di sbrigarvi. Come potete vedere, ci sono i titoli e anche i link diretti per essere indirizzati direttamente alla pagina di download. Ecco la lista: